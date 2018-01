COI confirma doping de esquiador A mostra B da urina do esquiador espanhol Johann Muehlegg confirmou nesta terça-feira o doping para o hormônio darbepoetina, que provocou a expulsão do atleta dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City. O Comitê Olímpico Internacional (COI), através do médico sueco Arne Ljungvist, teria sido o idealizador de uma operação montada para pegar Muehlegg e fortalecer a luta antidoping.