COI confirma mais doping no peso O Comitê Olímpico Internacional confirmou nesta quinta-feira que cinco novos levantadores de peso deram positivo para o controle antidoping feito antes do início dos Jogos de Atenas. A Federação Internacional de Halterofilismo anunciou os resultados positivos dos exames do húngaro Zoltan Kacskes; o moldavo Viktor Chislean; a indiana Pratima Kumari Na; a turca Sahbaz Sule e a marroquina Wafa Ammouri. Todos foram impedidos de participar do torneio em suas respectivas categorias. Foi o sexto caso de doping no levantamento de pêso, pois na segunda-feira já havia sido desclassificada por consumo de asteróides do halterofilismo Aye Khine Nan, do Mianmá, que ficou em quarto lugar na sua competição. O presidente do COI, Jacques Rogge, ficou satisfeito pelo fato de os dopings terem sido flagrados. ?O COI elogia o trabalho e a decisão da Federação Internacional de Halterofilismo na sua luta contra o doping por meio dos controles sistemáticos de seus atletas?. Já nos Jogos de Sydney 2000, o controle deu postivo nos exames de vários pesistas.