COI critica postura do governo do Kuwait e mantém país fora da Olimpíada

Nesta quarta-feira, em encontro do COI em Lausanne, Patrick Hickey, membro do Comitê Executivo e presidente do Comitê Olímpico Europeu, falou com a imprensa sobre o caso e disse que o Kuwait não tem demonstrado interesse em resolver a situação, pelo contrário. "Houve uma troca de cartas que não foram muito úteis para ajudar a nós (COI) e às 17 federações internacionais que suspenderam o Kuwait", disse.

O governo do Kuwait ameaça expulsar do país tudo ligado ao esporte olímpico, incluindo a sede do Conselho Olímpico Asiático, inaugurada lá em março do ano passado. A entidade é presidida pelo xeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, que é natural do Kuwait. De acordo com Hickey, o xeque, também membro do Comitê Executivo do COI, está "muito chateado" com a situação.

Ministro da pasta que comanda o esporte no país, o xeque Salman Sabah Al-Salem Al-Homud al-Sabah tem ameaçado proibir os atletas do Kuwait de competirem no Rio-2016. Se o comitê olímpico seguir suspenso, os esportistas têm direito de participar dos Jogos competindo sob a bandeira olímpica.