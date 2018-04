COI critica uso dos Jogos por Bush O Comitê Olímpico Internacional lamentou nesta quarta-feira que os Jogos Olímpicos estejam sendo usados em anúncios publicitários da campanha para a reeleição de George W. Bush nos intervalos da transmissão das competições. ?Estamos acompanhando essa campanha e esperamos que eles parem de transmiti-la?, disse Gerhard Heiberg, diretor de marketing do COI. ?Não é correto usar os Jogos para a política. O COI é neutro. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos está se encarregando do caso. Temos os direitos dos Jogos e ninguém nos pediu permissão para usá-los para fins político. Os anúncios utilizam referências e/ou imagens dos Jogos de Atenas para elogiar Bush e são difundidos em todas as emissoras, inclusive as a cabo, da rede NBC, que adquiriu os direitos de transmissão dos Jogos de Atenas para os EUA.