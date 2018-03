COI dá recursos a esportes olímpicos As equipes olímpicas brasileiras de handebol feminino, lutas, judô, atletismo, remo e natação, contarão com US$ 187,5 mil de recursos nos próximos 12 meses. O dinheiro virá do Programa Solidariedade Olímpica, do Comitê Olímpico Internacional, e servirá para a preparação visando os jogos Pan-Americanos de 2003.