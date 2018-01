COI define hoje sede dos jogos de 2008 Pequim, Toronto, Paris, Osaka ou Istambul? Hoje, às 11 horas de Brasília, será anunciada a cidade que receberá os Jogos Olímpicos de 2008, a maior competição esportiva do planeta, que movimenta bilhões de dólares. Ontem, jornalistas do mundo inteiro deixaram o quartel-general do Comitê Olímpico Internacional (COI), no Hotel Radisson em Moscou, na Rússia, convictos de que a candidatura de Pequim é a favorita, seguida de perto por Toronto e, um pouco mais de longe, por Paris. Osaka e Istambul são adversárias frágeis. Pequim tem um forte argumento econômico a seu favor: um mercado de 1,2 bilhão de habitantes aberto às multinacionais. A luta pelo direito de ser a anfitriã da 29.ª edição da Olimpíada será decidida por 119 delegados, na 112.ª sessão do COI, aberta, ontem, com uma cerimônia no Teatro Bolshoi, com a presença do presidente da entidade, Juan Antônio Samaranch, e do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A reunião termina na segunda-feira, quando será escolhido o sucessor de Samaranch, há 21 anos no poder. Entre os delegados que participam da escolha estão Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e João Havelange, presidente de honra da Fifa. Leia também: Votação define hoje a sede dos Jogos de 2008 As candidatas