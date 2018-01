COI define normas para modalidades A lista dos 28 esportes olímpicos será revista a cada quatro anos, em seguida à Olimpíada. Mas as provas e atletas serão fixos: 301 e 10.500. Essa decisão foi tomada nesta quarta-feira pela Comissão Executiva do Comitê Olímpico Internacional, reunida em Berlim, na Alemanha. Para que um esporte mantenha seu status de "olímpico", precisará de 51% dos votos dos membros do COI. Já haverá votação em 8 de julho, em Singapura. Caso o esporte não consiga a porcentagem de votos, poderá ser substituído pelos candidatos a vaga, que são karatê, golfe, rúgbi, patinação e squash. De toda forma, também será difícil um esporte se converter em olímpico: será preciso dois terços de votos dos membros do COI, em 9 de julho e a decisão ainda terá de ser ratificada pela Executiva do COI.