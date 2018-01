COI diminui modalidades olímpicas Para diminuir o número de atletas nos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira a exclusão de uma das 12 categorias disputadas no boxe e o veto a novas modalidades esportivas em Atenas-2004. Assim, foi descartada a inclusão das duplas mistas no tênis e tênis de mesa e vetada a entrada do esqui aquático. A única novidade será a estréia da categoria feminina nas lutas livre e greco-romana, como parte da iniciativa do COI de ampliar a participação das mulheres.