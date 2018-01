COI diz que Brasil briga com cinco países por Jogos de 2016 O Comitê Olímpico Internacional (COI) revelou nesta sexta-feira que seis países, dentre eles o Brasil, demonstraram interesse em organizar os Jogos Olímpicos de 2016. "Existem seis países interessados. Os candidatos são Brasil, Espanha, Índia, Japão, Estados Unidos e Itália", informou o presidente do COI, Jacques Rogge. A América do Sul nunca organizou uma Olimpíada. Os Jogos de 2008 acontecerão em Pequim, na China, e os de 2012 em Londres, na Inglaterra. Para Rogge, o futuro financeiro dos Jogos, independente da escolha, estaria assegurado por causa do aumento da arrecadação com direitos de TV e comercialização de produtos. O COI também revelou que o país que vai organizar os Jogos de 2016 será escolhido em 2009, após o Comitê concluir a análise das inscrições e da estrutura dos países candidatos.