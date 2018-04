COI diz que 'há muito trabalho duro' a ser feito até os Jogos do Rio-2016

Nawal, que acompanha a preparação do Rio desde 2009, avaliou que o andamento das obras segue em bom ritmo. "Estamos com quase 98% de conclusão (das instalações) e nós pudemos conferir isso em visita ao Parque Olímpico", disse a marroquina. "Mas a última etapa é sempre a mais difícil".

Os "milhares e milhares" de detalhes apontados pelo COI são de toda ordem. "São tarefas precisam ser entregues. Varia desde acomodações até a conclusão das instalações olímpicas e falamos em conclusões porque há a questão de todas as estruturas temporárias que precisam ser instaladas", disse Christophe Dubi, diretor-executivo da comissão.

"Se você pegar a parte do transporte, está tudo muito bem estruturado, mas para toda encruzilhada que aparecer, temos que ter alternativas", exemplificou Dubi.

Os organizadores dos Jogos prometeram ao COI que o Velódromo, obra mais atrasada da Olimpíada, será entregue em junho - a previsão era de que ficasse pronto em dezembro do ano passado. A Linha 4 do Metrô, que liga a zona sul à Barra da Tijuca, por sua vez, ficará pronta em julho. A promessa foi dada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro nas reuniões desta semana.

A comissão do COI foi indagada diversas vezes sobre a crise política que vive o País, mas, como de costume, evitou o tema. "O COI é uma organização não política, não partidária e estamos avançando com nosso trabalho, apesar do ambiente complexo tanto do ponto de vista político quanto econômico", ponderou Nawal.