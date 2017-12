COI elogia progressos de Leipzig para 2012 O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o belga Jacques Rogge, elogiou os progressos da cidade de Leipzig, Alemanha, uma das candidatas a sediar a Olimpíada de 2012. ?Vejo que os problemas estão sob controle, o que me deixa alegre?, disse o dirigente. Até 15 de janeiro, as candidatas devem devolver ao COI os questionários. Em maio, a entidade decide quais candidaturas permanecerão.