COI elogia três cidades para 2008 Paris, Pequim e Toronto saíram na frente na corrida que vai escolher a sede dos Jogos Olímpicos de 2008. O Comitê Olímpico Internacional (COI) apresentou nesta terça-feira o resultado da comissão avaliadora dos países candidatos à vaga e as classificou como ?capazes de organizar excelentes competições no ano de 2008?. ?As três cidades estão no mesmo nível?, disse o presidente da comissão, o holandês Hein Verbruggen. As cidades de Osaka, no Japão, e Istambul, na Turquia, foram consideradas ?deficientes? pelo COI. A entidade visitou entre 21 de janeiro a 29 de março todas as cidades candidatas ao evento e inspecionou os locais e projetos para as competições. A sede oficial dos Jogos de 2008 será anunciada no dia 13 de julho, em Moscou, na Rússia. Os Jogos de 2004 serão em Atenas, na Grécia.