COI enviará missão a Cabul O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, informou nesta quinta-feira que ?assim que possível? enviará uma missão formada por integrantes do COI a Cabul, capital do Afeganistão, para verificar as possibilidades de restabelecer o esporte no país e preparar os esportistas afegãos aos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. ?Meu sonho é poder contar com atletas afegãos nos Jogos de Atenas. Sei que isso é ainda muito cedo, mas temos pedidos diários para voltar a manter relações no âmbito esportivo com o Afeganistão?, garantiu. O Comitê Olímpico Nacional Afegão não integra o COI desde a tomada do poder pelos talebãs. Segundo Rogge, a delegação responsável pela missão será presidida por Fekrú Kidán, diretor de cooperação internacional e ex-conselheiro do antigo presidente da entidade, Juan Antonio Samaranch. As atividades desportistas no Afeganistão foram paralisadas devido aos ataques norte-americanos ao país em represália aos atentados terroristas do dia 11 de setembro ao World Trade Center, em Nova York, e ao Pentágono, em Washington. O governo e os militares norte-americanos entendem que o mentor intelectual dos atentados foi o milionário saudita Osama bin Laden, refugiado no país.