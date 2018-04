COI exclui duas atletas por doping O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira a exclusão por uso de doping de duas atletas, uma do levantamento do peso e outra o arremesso do peso, que já haviam competido, dos Jogos de Atenas. Uma delas é a indiana Sanamacha Chanu, que havia terminado em quarto lugar na categoria menos de 53 quilos. Seu exame deu positivo para Furosemida, um diurético. Outra pesista indiana classificada para os Jogos, mas que não chegou a competir por ter sido acusada antes de uso de doping foi Pratima Kumari Na. A segunda atleta excluída pelo COI é a arremessadora do peso Olga Shchukina, de 27 anos, do Usbequistão. O COI informou que o teste de Olga deu positivo para um esteróide anabolizante. Ela ficado em último entre 38 competidoras.