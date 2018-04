COI faz nova divisão de receitas nos esportes olímpicos

Até então, o atletismo fica isolado como o esporte que recebia a maior parte da receita. Na Olimpíada de Londres, no ano passado, a IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo) levou US$ 45 milhões dos US$ 520 milhões arrecadados. E as outras modalidades olímpicas tiveram direito a US$ 22 milhões, US$ 16 milhões e US$ 14 milhões, dependendo do grupo em que estavam inseridas.

Agora, com a nova divisão das receitas, prevista para ser utilizada na Olimpíada do Rio, o grupo de elite terá atletismo, natação e ginástica. O segundo ficou com basquete, ciclismo, futebol, tênis e vôlei. O terceiro tem tiro com arco, boxe, badminton, judô, remo, tiro, tênis de mesa e levantamento de peso. O quarto é composto por canoagem, hipismo, esgrima, handebol, hóquei sobre grama, vela, tae kwon do, triatlo e luta. E o recém-criado quinto e último grupo passa a ter pentatlo moderno, golfe e rúgbi - os dois últimos estão entrando agora em 2016 no programa olímpico.