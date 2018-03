COI faz seguro pelos Jogos de Atenas O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta terça-feira a aquisição de uma apólice de seguros no valor de US$ 170 milhões para a eventualidade de a Olimpíada de Atenas ser cancelada ? total ou parcialmente ? por razões que incluem de catástrofe natural a ataque terrorista. Atenas, além de localizada em uma área sujeita a terremotos, será palco da primeira Olimpíada após o atentado de 11 de setembro aos Estados Unidos, em 2001, e o medo de novos ataques cresceu depois que mais de 200 pessoas morreram em conseqüência de bombas colocadas em trens em Madri. Por meio da porta-voz Gisele Davies, o COI afirmou que tem ?plena confiança? no sucesso dos Jogos e que o seguro ? feito pela primeira vez na história da Olimpíada ? visa apenas a proteger ?o principal produto? da entidade. Em tempo: cancelamento total ou parcial de eventos em razão de instalações esportivas incompletas não terá cobertura.