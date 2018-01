COI garante Jogos em Salt Lake O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge, garantiu hoje que os Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados na cidade norte-americana de Salt Lake City, apesar dos atentados terroristas registrados em Nova York e Washington. Rogge garante ter conversado com o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Mit Romney, e recebeu garantias do dirigente norte-americano. ?Nós queremos organizar os Jogos e vamos fazê-lo?, disse o presidente do COI. Segundo Jacques Rogge, ?o COI sempre deu prioridade à segurança; preocupação que apenas se acentuou depois dos acontecimentos Munique?, afirmou. Em 72, durante os Jogos Olímpicos de Munique (Alemanha), um comando palestino conseguiu entrar na Vila Olímpica e matou membros da equipe olímpica de Israel. ?Desde então, o COI tem solicitado aos governos e aos organizadores que todas as medidas possíveis de segurança sejam adotadas e, assim tem sido?, disse. O Comitê Olímpico decidiu, no entanto, suspender o congresso mundial sobre Ciência do Esporte que deveria acontecer entre os dias 16 e 21 deste mês em Salt Lake. Em nota oficial, o COI explica que a suspensão é uma demonstração de respeito às vítimas dos ataques terroristas desta terça-feira. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City estão previstos para o período de 8 a 24 de fevereiro do ano que vem.