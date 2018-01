COI: greve pode prejudicar Paris A visita da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI) a Paris acontecerá no dia em que está prevista uma greve geral, que ameaça paralisar o país no próximo dia 10 e deixar uma péssima imagem da cidade candidata a organizar os Jogos de 2012. Quando os membros da comissão presidida pelo ex-atleta marroquino Nawal al Moutawakel estiverem no segundo dia da visita à capital francesa, os trabalhadores estarão em greve geral em defesa da semana de trabalho de 35 horas, dos salários e dos serviços públicos. O prefeito Bertrand Delanoë minimizou a influência da greve na visita de inspeção, afirmou que "a democracia não vai parar até 2012" e lembrou que os sindicatos franceses sempre apoiaram a candidatura. Delanoë assegurou que os membros da Comissão de Avaliação não passarão pelo trajeto das manifestações. A Comissão de Avaliação deve visitar no dia 10 o Stade de France, em Saint-Denis, que será o estádio olímpico em caso de vitória de Paris, porisso há muita chance de os inspetores não encontrarem os manifestantes, segundo o prefeito. O ministro de Esportes, Jean-François Lamour, pareceu mais preocupado e afirmou que uma mudança de datas seria "uma solução" para a "coincidência lamentável" entre a greve e a visita do COI. Os sindicatos, no entanto, rejeitaram a proposta de mudança na data da greve. Paris concorre com Londres, Nova York, Madri e Moscou pelo direito de sediar a Olimpíada de 2012.