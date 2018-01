COI indica diretor de Olimpíadas O suíço Gilbert Felli assumiu o novo cargo de diretor-geral dos Jogos Olímpicos, criado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Felli vai coordenar a realização das Olimpíadas, da candidatura ao evento. O COI discute ainda o futuro de alguns esportes. Podem deixar de ser olímpico algumas categorias do iatismo, do tiro e do hipismo, o nado sincronizado e as duplas mistas de badminton.