COI inicia inspeção em Paris A comissão de fiscalização do Comitê Olímpico Internacional (COI) iniciou nesta quarta-feira o processo de vistoria a Paris - uma das cidades candidatas a sediar os Jogos Olímpicos de 2012. Com a melhor das notas nas avaliações prévias e 87% de apoio popular, a capital francesa é a principal favorita a receber os Jogos. Paris disputa a indicação com Madri, Nova York, Londres e Moscou. A visita dos 13 membros do COI acontece em um momento crucial para a cidade. Uma greve geral foi convocada para esta quinta-feira e promete paralisar o transporte público. Milhares de trabalhadores foram convocados para uma manifestação no centro de Paris, para reclamar melhores salários e respeito a direitos da seguridade social. Os sindicatos que convocaram a greve garantem ser favoráveis à candidatura de Paris e chegaram até a alterar os locais de manifestação para não coincidir com a vistoria do COI. Além disso, prometem usar camisetas de apoio, com a inscrição ?Por Amor aos Jogos?. Paris é a quarta cidade a receber a vista do COI. Os fiscais já passaram por Madri, Londres e NY. Na semana que vem, será a vez de Moscou. A escolha da sede dos Jogos de 2012 será definida no dia 6 de junho, durante assembléia geral marcada para Cingapura.