COI manifesta apoio a Londres O presidente do COI, o belga Jacques Rogge, escreveu de Cingapura ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, e ao prefeito de Londres, Ken Livingston, para expressar "seu apoio e pesar" devido aos atos "trágicos" na capital britânica nesta quarta-feira. "Não temos muita informação e não queremos fazer especulações, mas por isso entendemos que estes atos não estão relacionados à escolha de Londres (na quarta-feira) como sede dos Jogos Olímpicos", disse a porta-voz daentidade, Giselle Davies. A porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), que é britânica, disse que os membros da candidatura de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012 que ainda estão em Cingapura, onde acontece a assembléia do COI, estavam sendo "extremamente úteis" para mantê-los informados, em contato direto com a polícia metropolitana. Davies disse que as explosões em Londres vieram ao conhecimento na reunião em que se decidia a expulsão do búlgaro Ivan Slavkov. Assim que a votação terminou, Rogge foi informado e convocou uma reunião em seu escritório, com a presença de representantes da candidatura e de onde escreveu a Blair e Livingston. As explosões registradas no metrô e em um ônibus em Londres causaram um grande impacto no Centro de Convenções de Cingapura, onde há menos de 24 horas Londres foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Enquanto os membros do COI faziam uma reunião a portas fechadas para discutir o caso Slavkov, todos os delegados sem direito a decidir nesta questão - membros de comitês olímpicos nacionais e de federações internacionais, representantes das cidades organizadoras dos próximos Jogos, pessoal do COI - e as centenas de jornalistas que estão em Cingapura se reuniram em frente aos telões gigantes do centro de imprensa para acompanhar as notícias. A quarta-feira foi o grande dia de Londres em Cingapura, onde a assembléia olímpica escolheu a capital britânica como sede dos Jogos Olímpicos de 2012 após uma votação fechada. Londres ganhou de Paris por 54 a 50 após quatro eliminatórias, nas quais foram caindo sucessivamente Moscou, Nova York e Madri.