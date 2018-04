COI mostra confiança e otimismo sobre Olimpíada no Rio

Após dois dias de visitas e reuniões, o Comitê Olímpico Internacional fez elogios ao projeto do Rio para receber os Jogos Olímpicos de 2016. Nesta terça-feira, a marroquina Nawal El Moutawakel, presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos, afirmou que a cidade está "no caminho certo para fazer uma edição muito boa do evento".

El Moutawakel foi nomeada para o cargo na semana passada, e mostrou confiança nos organizadores do evento Para ela, o Rio conseguirá preencher todos os requisitos para fazer uma boa Olimpíada em 2016.

Os dois maiores desafios para o Rio até os Jogos serão os setores de Transporte e Segurança. Entretanto, a dirigente marroquina não mostrou-se preocupada - ela elogiou o sistema de transporte de cidade, e disse ter certeza de que o governo brasileiro conseguirá evitar incidentes durante o evento.

A Comissão de Coordenação dos Jogos voltará ao Rio em maio, para novas avaliações e reunião com dirigentes e governantes brasileiros.