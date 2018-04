COI negocia novo contrato de patrocínio para Jogos de Vancouver

"Existe a esperança (de um acordo) pouco antes de Vancouver ou durante Vancouver", disse Heiberg à Reuters.

"Espero que tenhamos mais um patrocinador, mas estamos negociando com mais de uma companhia. Espero que antes ou durante Vancouver nós possamos assinar um contrato e fazer um anúncio público."

Perguntado se o acordo seria fechado dentro de algumas semanas, Heiberg disse: "Talvez duas semanas."

O COI tem como objetivo arrecadar 1 bilhão de dólares através de seu programa de patrocínio para a Olimpíada de Inverno de Vancouver, que acontece de 12 a 28 de fevereiro, e os Jogos Olímpicos de Londres 2012.

O COI atualmente tem nove patrocinadores para os Jogos de Vancouver e Londres, num total de 883 milhões de dólares.

O programa de patrocínio do COI para os Jogos de Inverno de Turim-2006 e a Olimpíada de Pequim-2008 arrecadou 866 milhões de dólares.

A crise de crédito prejudicou as negociações de patrocínio no ano passado, mas as conversas foram retomadas no final de 2009, segundo o COI.

O detalhes financeiros desses acordos não são revelados, mas as companhias normalmente pagam 100 milhões de dólares em dinheiro e serviços para se tornar patrocinadora do COI por um período de 4 anos, que inclui uma Olimpíada de Inverno e uma de Verão.

Os patrocinadores confirmados para os Jogos de Vancouver e Londres são Coca-Cola, Acer, Atos Origin, GE, McDonald's, Omega, Panasonic, Samsung e Visa.

Atos Origin, Panasonic e Samsung já renovaram seus contratos até a Olimpíada do Rio de Janeiro-2016, enquanto Coca-Cola, Visa Omega têm acordo até os Jogos de 2020.

Esses acordos não têm relação com as atividades de patrocínio fechadas diretamente pelos organizadores locais dos Jogos. Pequim arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em patrocínio local para os Jogos de 2008.