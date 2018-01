COI oficializa ouro de Rodrigo Pessoa O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou oficialmente neste domingo que o brasileiro Rodrigo Pessoa ficou com a medalha de ouro da prova de saltos do hipismo nos Jogos de Atenas, disputados no ano passado. Ele foi favorecido pela desclassificação do irlandês Cian O?Connor, que tinha vencido a prova mas teve o resultado anulado por causa do doping de seu cavalo, Waterford Crystal. ?Mr. O?Connor decidiu não apelar (contra sua punição) e o Comitê Executivo confirmou sua desclassificação. O ouro e as outras medalhas serão redistribuídos?, anunciou a porta-voz do COI, Giselle Davies, após reunião dos membros da entidade em Cingapura. Assim, além do ouro de Rodrigo Pessoa e do cavalo Baloubet du Rouet, o norte-americano Chris Kappler levou a medalha de prata e o alemão Marco Kutscher ficou com o bronze nos Jogos Olímpidos de Atenas. O anúncio feito neste domingo em Cingapura era apenas uma formalidade que faltava. Afinal, o irlandês Cian O?Connor já tinha desistido publicamente de recorrer da punição imposta pela Federação Eqüestre Internacional (FEI), que, inclusive, comunicou o COI da troca das medalhas há algum tempo. Como essa decisão era esperada, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já articulou a entrega da nova medalha para Rodrigo Pessoa. E será o próprio presidente do COI, Jacques Rogge, quem dará o ouro ao cavaleiro brasileiro, em cerimônia marcada para agosto, no Rio. Agora, o Brasil passa a ter oficialmente 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, ganhando duas posições na classificação por países do Jogos Olímpicos de Atenas: passa do 18º para o 16º lugar. Veja como ficou o quadro geral de medalhas da Olimpíada de Atenas. E relembre também as medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos.