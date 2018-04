COI planeja novo patrocinador após sucesso de Londres-2012

"Os Jogos de Londres-2012 foram um grande sucesso absoluto tanto para os organizadores quanto para os patrocinadores, e isso torna mais fácil falar com as empresas depois de Londres", afirmou Gerhard Heiberg, chefe da comissão de marketing do COI, em entrevista à Reuters nesta quarta-feira.

Apesar da crise econômica, Londres conseguiu equilibrar as contas com acordos de patrocínio e receitas recordes de vendas de ingressos, disseram os organizadores dos Jogos, em novembro.

Heiberg afirmou que o novo patrocinador não necessariamente precisa ser uma empresa de informática e, em vez disso, refletir as tendências eletrônicas em transformação.

"Temos planos e estamos olhando para aquela categoria (computação) e espero ver o acordo dentro de um ano. Existem algumas possibilidades com produtores de PC ou algumas outras empresas para expandir a categoria um pouco", explicou.

"Há desenvolvimentos nesta categoria técnica. Você tem produtores de TVs, PCs e outros dispositivos de TI. Há uma revolução aqui."

O novo patrocinador vai elevar as receitas do principal programa de patrocínio do COI para o período 2013-2016 acima da marca de 1 bilhão de dólares pela primeira vez.

Em comparação, o mesmo programa arrecadoi 663 milhões de dólares para o período 2001-2004.

A organização já garantiu mais de 720 milhões de dólares de patrocinadores para o quadriênio 2017-2020 de apenas sete empresas.