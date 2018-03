COI pode mudar sistema de escolha O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, admitiu nesta segunda-feira que pode alterar o sistema de seleção das cidades candidatas aos Jogos Olímpicos de 2012. Ao contrário do que está pevisto, quando um grupo de cidades seria eliminado em 2004, é possível que todas as candidaturas sigam até o final do processo de escolha. Rogge afirmou que, se houver corte, pode ser "mínimo". Segundo ele, a mudança é conseqüência da qualidade das candidaturas apresentadas, entre as quais destacam-se Madri, Nova York, Londres e Moscou. De acordo com ele, ?é possível que se chegue ao dia marcado para a escolha da sede dos Jogos de 2012 sem nenhuma cidade eliminada". Outras candidatas são Leipzig, Estambul e Havana. Ainda nesta segunda-feira, deverá ser conhecida a candidatura brasileira: Rio de Janeiro ou São Paulo.