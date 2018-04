COI preocupado com obras em Atenas O suíço Denis Oswald, do Comitê Olímpico Internacional (COI), expressou ?inquietação? por causa do atraso na construção dos alojamentos e as dificuldades com o transporte público na capital grega. Não houve progressos, desde novembro, na construção dos locais de hospedagem. O representante do COI disse, nesta terça-feira, que faltam 2800 alojamentos para os atletas.