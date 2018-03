COI prevê dura competição para o Rio O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, reconheceu hoje para a Agência Estado que o Rio de Janeiro enfrentará uma "dura competição" por parte das demais concorrentes para promover os Jogos Olímpicos de 2012. Além da cidade brasileira, Paris, Londres, Nova Iorque, Madri, Moscou, Leipzip, Istanbul e Havana devem fazer parte da competição pelo evento. "Estamos felizes pelo fato de que o Brasil estará apresentando uma candidatura para organizar os Jogos de 2012. O Rio de Janeiro é uma grande cidade que já foi escolhida para sediar os jogos Pan-Americanos em 2007", afirmou Rogge, que em sua resposta por escrito sequer mencionou a recente disputa entre São Paulo e Rio pelo posto de cidade candidata. Apesar dos elogios ao Rio, o presidente do COI deixou claro que a disputa será dura, já que pela primeira vez em muitos anos, a maioria das cidades que concorrem para sediar o evento são locais com um forte apelo internacional. "Nunca tivemos uma lista de tantas cidades de tanto prestígio e acredito que isso esteja refletindo a política do COI", afirmou Rogge, que se diz ansioso por receber por escrito a confirmação da candidatura brasileira até o dia 15 deste mês. Apesar do suposto favoritismo de cidades como Paris ou Nova Iorque, em Lausanne, na sede do COI, não são poucos os que se mostram incomodados com o fato de que os Jogos Olímpicos terem cruzado a linha do Equador apenas por duas vezes em mais de cem anos de competições. E mesmo quando o fizeram, o motivo foi a escolha da Austrália para sediar os jogos (em 1956 e 2000). A única vez em que o evento foi trazido para a América Latina foi em 1968, quando o México recebeu os Jogos. Desde a primeira edição do evento, a Europa já foi palco de 14 Olimpíadas e a América do Norte recebeu o evento por seis vezes.