COI prevê os Jogos mais arriscados da história Enquanto Atenas se prepara para organizar a Olimpíada, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, reconhece que os Jogos de 2004 "serão os mais arriscados da história em matéria de eventuais ataques terroristas, ainda mais imprevisíveis por não estarem relacionados a ideologias políticas, como em Munique e Seul, ou à Guerra Fria, como em Moscou. Mas todo o possível está sendo feito para garantir a integridade de atletas e visitantes." Em entrevista ao jornal Le Matin, Rogge lembrou que as medidas de segurança da Olimpíada de Inverno de Salt Lake City, em 2002 - primeiro evento do COI depois dos atentados de 11 de setembro aos Estados Unidos -, consideradas "extremas" até pelo governo norte-americano, serão ainda mais rígidas na Grécia. O Manual de Segurança dos Jogos, revelou o presidente do COI, prevê mais de cem situações de risco, com o procedimento a tomar em cada uma delas. O ministro grego da Ordem Pública, Giorgios Voulgarakis, vem tendo reuniões seguidas com os responsáveis pelo planejamento da segurança - de ministros de Estado a altos oficiais da polícia e das Forças Armadas. Além disso, ele está em contato direto com especialistas em terrorismo de outros países, como Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Os gastos com segurança nos Jogos passam de US$ 1 bilhão e o efetivo de policiais no esquema já foi reforçado: devem ser mais de 70 mil pessoas. "Precisamos de mais gente porque decidimos ampliar nossa definição de sítio olímpico", explicou Voulgarakis, citando como exemplo zonas arqueológicas de Atenas, que não estão diretamente relacionados às instalações esportivas. Para o ministro, "a Grécia está atingindo o nível de segurança absoluta".