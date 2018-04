COI propõe sistema para monitorar apostas ao redor do mundo

LAUSANNE - O Comitê Olímpico Internacional (COI) propôs a criação de um sistema global para monitorar padrões de apostas durante grandes eventos esportivos, no mais recente passo nos esforços para proteger as competições contra a corrupção e a manipulação de resultados. A sugestão foi dada por um grupo de trabalho do COI, que realizou nesta terça-feira a quarta reunião sobre a ameaça das apostas ilegais e irregulares no esporte.

O comitê já tem seu próprio sistema para o acompanhamento de apostas durante a Olimpíada. O painel chamado "Sistema de monitoramento de movimento olímpico" sugeriu que um sistema semelhante ao utilizado nos Jogos de Londres no ano passado seja disponibilizado para federações esportivas internacionais utilizarem durante seus campeonatos.

"Apostas irregulares e ilegais atacam os próprios fundamentos do esporte, e nossos esforços para combater a ameaça exige o empenho de uma série de importantes parceiros, especialmente os governos", disse o presidente do COI, Jacques Rogge, em um comunicado oficial.

"A criação de um sistema comum de monitoramento de esportes ainda precisa ser discutido pelo movimento olímpico, mas o trabalho realizado pelo grupo de trabalho está pavimentando o caminho futuro e fizemos progressos significativos desde nosso primeiro encontro em 2011", completou o dirigente.

O encontro de terça em Lausanne contou com a presença de representantes de entidades esportivas, governos, organizações internacionais e operadores de apostas. O grupo pediu para os organismos esportivos em todo o mundo usarem "todas as ferramentas e medidas existentes" para lidar com a ameaça e pediu aos governos para que adotem legislação contra apostas esportivas irregulares e ilegais. Além disso, recomendou que as entidades criem um sistema permitindo qualquer pessoa a relatar atividades suspeitas confidencialmente.