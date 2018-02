COI quer as Coréias unidas em Pequim Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse nesta segunda em Seul que espera ver uma equipe unificada das Coréias do Sul e do Norte nos Jogos de Pequim, em 2008. Rogge fez a observação em um discurso para diversos dirigentes sul-coreanos e atletas olímpicos do país. O dirigente está em Seul em visita oficial de dois dias antes de ir para Pequim.