COI quer dissolver Comitê Iraquiano A Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI) vai propor em sua próxima reunião entre os dias 15 a 17, em Madrid, a dissolução total do Comitê Olímpico Iraquiano, presidido por Oudai Hussein, filho do ditador Saddam. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da entidade, Jacques Rogge. A idéia do COI é criar um novo comitê olímpico nacional, do qual não poderá participar nenhuma personalidade que tenha cometido violações éticas, para substituir o suntuoso prédio localizado em Bagdá e suspeito de abrigar salas de tortura e trato desumanos aos atletas contrários ao regime. ?Há uma forte condenação das ações de Odai durante a sua gestão?, disse Rogge. "Era exatamente isso que eu esperava".