COI quer frear crescimento dos Jogos O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, voltou a dizer que pretende conter o crescimento da Olimpíada. Em visita a Melbourne, ele afirmou que os Jogos de Sydney, em 2000, devem ser apontados como referência para o futuro do evento. Segundo Rogge, o crescimento da Olimpíada foi considerado algo positivo há um tempo, mas agora a situação está no limite para que se consiga um evento com a participação de todos os continentes. "Os Jogos de Sydney são um ponto de referência para o futuro", revelou o presidente do COI, já mostrando o caminho para os organizadores dos Jogos de Atenas, em 2004.