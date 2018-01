COI quer maior segurança em Salt Lake Faltando menos de cinco meses para o início da Olimpíada de Inverno de Salt Lake City/2002, o comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional dá início hoje, em Lausanne, Suíça, a uma reunião de três dias com o objetivo de manter a competição a salvo dos terroristas. A Olimpíada de Atenas/2004 também estará em pauta ? uma delegação será ouvida com relação a seus planos de segurança, principalmente contra ações de um grupo terrorrista grego conhecido como ?17 de Novembro?, que desde 1975 assassinou 22 pessoas, sem que nenhum de seus membros tenha sido preso. Leia mais no Jornal da Tarde