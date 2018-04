COI quer novos centros para provar gênero de atletas

O COI organizou uma reunião de dois dias com especialistas, em Miami, nos Estados Unidos, para analisar as regras para os casos de verificação de gênero. O tema ganhou grande atenção da mídia e do público no ano passado, quando a corredora sul-africana Caster Semenya foi submetida a testes para confirmar o seu gênero.

Horas antes da final dos 800 metros no Mundial de Berlim, na qual ela se sagrou campeã com a medalha de ouro em agosto de 2009, a Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) ordenou a realização de exames por Semenya, diante das suspeitas surgidas por conta do seu corpo musculoso e da rápida evolução de seus tempos.

Semenya também realizou testes na África do Sul antes do Mundial de Atletismo. Em setembro de 2009, um jornal australiano afirmou que a sul-africana teria órgãos sexuais masculinos e femininos, mas a Iaaf se recusou a confirmar as acusações.

O diretor do comitê médico do COI, Arne Ljungqvist, afirmou que os especialistas procurados pela entidade estiveram de acordo com vários temas científicos para atender novos casos deste tipo no futuro.