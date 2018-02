COI retira medalhas conquistadas por Marion Jones nos Jogos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu nesta quarta-feira retirar as cinco medalhas conquistadas pela norte-americana Marion Jones nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Há dois meses, a atleta confessou ter utilizado substâncias ilegais na competição para aumentar o desempenho físico. Jones havia se tornado a primeira mulher a ganhar cinco medalhas numa única edição dos Jogos. Ela tinha faturado três ouros (revezamento 4x400 e individual nos 100 e 200 metros livres) e dois bronzes (revezamento 4x100 e salto em distância). O presidente do COI, Jacques Rogge, foi quem anunciou a decisão. Ele ficou três dias reunido com o Comitê Executivo da entidade, localizado em Lausanne, na Suíça. Nesta reunião, também ficou decidido que a atleta não poderá participar da Olimpíada de Pequim em 2008. O COI também retirou o quinto lugar conquistado pela atleta no salto em distância nos Jogos de Atenas, em 2004.