COI se nega a dar medalha de Marion Jones para Thanou

O comitê executivo do COI entregou o ouro de Marion Jones nos 200 metros e o bronze no salto em distância para as atletas que ficaram nas posições subsequentes, mas negou o ouro dos 100 metros para Thanou. A grega se envolveu em escândalo de doping na Olimpíada de Atenas, em 2004.

Thanou nunca deu positivo em exames e não esteve envolvida em casos de doping nos Jogos de Sydney, mas foi acusada, junto com o velocista grego Kostas Kenteris, de evitar fazer um teste, simulando um acidente de moto.

A decisão do COI faz com que a medalha de ouro da principal prova de velocidade do atletismo siga sem dona. Mas os advogados de Thanou levantaram a possibilidade da Corte Arbitral do Esporte ser acionada para que a grega receba a medalha de ouro.