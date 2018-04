COI suspende comitê do Kuwait por intervenção política

De acordo com o COI, a suspensão tem como finalidade "proteger o movimento olímpico no Kuwait". A entidade máxima do esporte olímpico não permite que haja interferência política em federações e comitês esportivos.

O COI afirmou, ainda, que desde 2007 trabalha para resolver o problema do Kuwait, mas não tem encontrado formas de acabar com a interferência de políticos locais no âmbito desportivo.

Com a punição, atletas e representantes do país estão suspensos de eventos olímpicos, incluindo a Olimpíada - caso a situação não seja resolvida até 2012. O comitê kuwaitiano também não receberá verbas do Coi enquanto durar a sanção.