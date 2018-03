COI suspende integrante por corrupção O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu nesta terça-feira o indonésio Mohamed Bob Hasan das atividades da entidade. O orgão executivo do COI resolveu apoiar a decisão do tribunal que condenou o milionário e integrante do comitê, de 70 anos, a dois anos de prisão por corrupção. A comissão de ética garantiu que durante a assembléia de julho, em Moscou, quando será eleita a sede para os Jogos de 2008, Hasan será exonerado definitivamente. Ele foi julgado no início de fevereiro, em Jacarta, acusado de destruição do meio-ambiente pela extração de madeira.