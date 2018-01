COI suspende presidente da Federação Internacional de Judô O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu nesta quinta-feira suspender o presidente da Federação Internacional de Judô, o sul-coreano Park Yong-sun, durante cinco anos por violar os princípios éticos da organização. A porta-voz do COI, Giselle Davis, anunciou nesta quinta que Park Yong-sun violou os princípios éticos da Carta Olímpica e o código ético do COI, além de menosprezar a reputação do movimento olímpico. Por isso, será suspenso como membro do COI por cinco anos. Park Yong-sun foi condenado em fevereiro de 2006 pela Justiça sul-coreana a três anos de prisão, com suspensão da pena, após ser acusado de malversação de fundos como presidente do grupo empresarial Doosan.