COI tem cinco candidatos à sucessão Cinco candidatos vão lutar pela sucessão de Juan Antonio Samaranch na presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), segundo anúncio oficial, feito hoje em Genebra, sede da entidade. O Comitê informou nesta terça-feira que foram aceitas as candidaturas da norte-americana Anita DeFrantz; do sul-coreano Kim Un-yong, do canadense Dick Pound, do belga Jacques Rogge e do húngaro Pal Schmitt. ?Os cinco postulantes tiveram suas candidaturas aceitas?, informou Samaranch em entrevista coletiva. O prazo para inscrições terminou no dia 10 de abril. O novo presidente será eleito pelos delegados do COI em uma sessão solene a ser realizada em Moscou, no dia 16 de julho. Samaranch, que tem 80 anos e dirige o COI há 21, não quis concorrer à mais uma reeleição. Rogge, Kim e Pound são considerados os candidatos mais fortes.