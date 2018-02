COI vai investigar denúncia do Balco O Comitê Olímpico Internacional (COI) nomeou nesta terça-feira uma comissão para investigar as acusações feitas pelo dono do Laboratório Balco, Victor Conte, contra a velocista Marion Jones. ?Estamos empenhados em esclarecer o assunto?, disse o presidente do COI, Jacques Rogge. Conte disse ter elaborado um programa de doping para Marion antes dos Jogos de Sydney. Se ficar provado o uso de doping, ela pode perder as 5 medalhas que conquistou.