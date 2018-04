COI vê progresso em preparativos da Rio 2016 apesar de atrasos

A cidade tem apresentado atrasos desde que ganhou o direito de sediar a Olimpíada, em 2009. No início deste ano, o COI pediu para o Rio acelerar as obras, e o vice-presidente da entidade, John Coates, chegou a chamar a preparação de a pior que ele tinha visto.

"O sentimento geral é de que o progresso continua sendo feito", disse o porta-voz do COI Mark Adams, depois que os organizadores fizeram uma apresentação ao comitê executivo na sexta-feira.

"Estamos na mesma fase que estávamos em Londres (2012), que estamos em todos os Jogos. A menos de dois anos, é preciso entregar agora."

O COI tem pedido repetidamente por uma colaboração maior entre os vários níveis de governo e os organizadores.

Os trabalhos no Parque Olímpico de Deodoro começaram há pouco tempo e também houve problemas com o campo de golfe devido ao seu impacto ambiental, embora a questão tenha sido resolvida no mês passado, com um juiz dando sinal verde para a obra continuar, de acordo com o chefe do comitê organizador da Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman.

"Esta questão está agora concluída e o plantio de grama será finalizado até o final do ano", disse Nuzman a jornalistas.

"Estamos no caminho certo agora. Nós ainda temos algumas questões, mas estamos dentro do prazo", acrescentou Nuzman, que também é membro do COI.

Há atrasos na conclusão do Centro Internacional de Transmissão (IBC) e os organizadores também estão sofrendo para resolver o problema da poluição na Baía de Guanabara, local da disputa da vela, mas isso não afetará os eventos-teste, disse Adams.

"Quanto às instalações esportivas, todos os eventos-teste ocorrerão dentro do cronograma", acrescentou. "Para o IBC há uma revisão do projeto que vai ser discutida."

Nuzman minimizou os atrasos no IBC, dizendo que o local está quase finalizado.