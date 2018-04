COI vende Jogos de 2016 para três tevês brasileiras

O Comitê Olímpico Internacional (COI) acertou nesta quinta-feira a venda dos direitos de transmissão no Brasil da Olimpíada de 2016, que pode acontecer no Rio. Numa proposta total de US$ 210 milhões, as emissoras Globo, Bandeirantes e Record poderão transmitir o evento.

"Este é um anúncio importante, não somente para o COI, mas também para o movimento olímpico em geral", disse o presidente do COI, Jacques Rogge. "Os brasileiros poderão desfrutar de uma cobertura sem precedentes dos Jogos Olímpicos de 2014 [de Inverno] e de 2016."

Além da Olimpíada de 2016, cuja sede será definida apenas no dia 2 de outubro - o Rio concorre com Chicago, Madri e Tóquio -, o acordo fechado nesta quinta-feira garante a transmissão dos Jogos de Inverno de 2014, que serão realizados na cidade de Sochi, na Rússia.