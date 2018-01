COI visita Atenas e coloca THG na mira Em visita de rotina às instalações esportivas dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, o diretor da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI), Denis Oswald, assegurou nesta sexta-feira que a entidade está preparada para o controle do esteróide tetrahidrogestrinona (THG), novo anabolizante detectado pela Agência Norte-Americana Antidoping (USADA), após denúncia de um treinador de atletas de alto nível. ?A THG será controlada durante todas as competições com uma nova técnica que será distribuída a todos os laboratórios filiados ao COI?, garantiu. A presidenta do Comitê Organizador dos Jogos de Atenas, Gianna Angelopoulos-Daskalaki, garantiu que o país-sede da Olimpíada não medirá esforços e vai fechar o cerco contra atletas e treinadores que tentarem burlar as regras das competições. ?Seguiremos de maneira rigorosa as instruções que recebemos. Nós somos os primeiros interessados em celebrar jogos limpos e para isso teremos todo o apoio do COI e da Agência Mundial Antidoping?, adiantou. Preparativos - Os enviados especiais do COI receberam garantias do governo grego de que as obras para os Jogos estarão prontas a tempo. Durante coletiva realizada nesta sexta-feira, Oswald demonstrou confiança no progresso de Atenas para realizar a Olimpíada. ?O fator tempo continua sendo muito importante e ele está acabando, mas o COI confia que a organização vai cumprir sua meta?. Angelopoulos-Daskalaki prometeu a entrega final das instalações esportivas do tênis de mesa, ginástica, judô, luta, além do Centro de Imprensa nos próximos meses. Ela adiantou que já foram vendidas 1,7 milhão de ingressos, de um total de 5,3 milhões disponíveis, e o comitê já arrecadou 126 milhões de euros. ?No verão de 2004 estaremos prontos para receber de volta os Jogos?.