COI vistoria Atenas para 2004 Os delegados do Comitê Olímpico Internacional (COI) irão fazer ainda esta semana uma vistoria em Atenas, que se prepara para sediar a Olimpíada de 2004. Um dos objetivos principais dos inspetores do COI será avaliar o sistema de segurança que está sendo desenvolvido pelos gregos para os Jogos. Além da segurança, o COI planeja avaliar como estão a construção das instalações, o recrutamento de voluntários e todo o planejamento da infra-estrutura para os Jogos. No ano passado, diante do atraso nas obras e de problemas internos no Comitê Organizador de Atenas/2004, o COI ameaçou mudar a sede da Olimpíada. Mas, em novembro, a entidade garantiu a nomeação da cidade grega e agora, irá avaliar se os preparativos voltaram ao cronograma normal.