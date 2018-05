COI votará indicação de seis novos membros

As indicações serão votadas em fevereiro de 2010, durante a Assembleia Geral do COI. Mas a eleição é considerada uma mera formalidade.

A lista inclui o príncipe Faisal, da Jordânia, presidente do Comitê Olímpico do país e irmão mais novo do Rei Abdullah II, a chinesa Yang Yang, duas vezes campeã olímpica da patinação em velocidade, e a irlandesa Patty McQuaid, presidente da União Ciclística Internacional.

Além dos três, foram nomeados Barry Maister, secretário-geral do Comitê Olímpico da Nova Zelândia, a espanhola Maria Casada Estupinan, presidente da União Internacional de Triatlo, e Dagmawit Girmay Berhane, dirigente do Comitê Olímpico Nacional da Etiópia.

O COI possui 112 membros, mas quatro vão sair no final do ano. Os seis novos representantes deixarão, assim, a entidade com 114 membros, sendo 20 mulheres.