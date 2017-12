Collins desiste de correr a prova dos 200m O velocista Kim Collins, de São Cristóvão e Neves, que venceu os 100 metros rasos do Mundial de Atletismo de Paris, anunciou nesta terça-feira que não vai disputar a prova dos 200 metros, cujas primeiras eliminatórias serão disputadas nesta quarta-feira. ?Eu já corri o suficiente esta prova na temporada e acho que minha preparação não foi muito boa?, justificou ele. Collins, 27 anos, foi medalha de bronze nos 200 metros no Mundial de Edmonton-2001 e na segunda-feira, ganhou a medalha de ouro nos 100 metros, com o tempo de 10s.07.