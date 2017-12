Collins surpeende e vence nos 100m O velocista Kim Collins, nascido em São Cristóvão e Neves - um pequeno arquipélago do Caribe - conquistou nesta segunda-feira, de forma surpreendente, a prova dos 100 metros rasos do Mundial de Atletismo de Paris. Collins, de 27 anos, conseguiu a medalha de ouro ao fazer o tempo 10 segundos e 07 centésimos. Darrel Brown, de Trinidad e Tobago, foi o segundo e o britânico Darren Campbell ficou com a medalha de bronze. Tim Montgomery, recordista mundial da prova, terminou a competição apenas em quinto lugar, com 10s11.