Colômbia, Holanda e Coreia ganham ouros no Mundial de judô

O quarto dia de disputas do Mundial de judô, que acontece em Roterdã, na Holanda, distribuiu mais três medalhas de ouro neste sábado. Enquanto o Brasil segue sem subir ao pódio, Colômbia, Holanda e Coreia do Sul puderam comemorar conquistas douradas no tatame holandês.

Na categoria até 90 quilos masculino, o grande vencedor foi o sul-coreano Kyu-Won Lee, algoz de Tiago Camilo. Logo na estreia, o brasileiro caiu para o futuro medalhista de ouro por ippon, em menos de dois minutos de luta. Na final, Lee derrotou o russo Kirill Denisov, que ficou com a prata. Já os bronzes foram para o egípcio Heham Mesbah e Dilshod Choriev, do Usbequistão.

No feminino, a colombiana Yuri Alvear levou o ouro na categoria até 70 quilos, na qual a brasileira Maria Portela foi eliminada no segundo confronto. A húngara Anett Meszaros ficou com a prata, enquanto a japonesa Mina Watanabe e Houda Miled, da Tunísia, conquistaram o bronze.

Na disputa até 78 quilos, a holandesa Marhinde Verkerk foi a campeã na final contra a ucraniana Maryna Pryshchepa. A chinesa Yi Sun e a alemã Yi Sun dividiram o bronze na categoria.